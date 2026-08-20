LG Energy, qui s'était initialement concentré sur les batteries pour véhicules électriques, se tourne désormais vers un plan B

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* La plupart des usines nord-américaines de LG Energy fabriquent des batteries de stockage

* La nouvelle usine de LG dans le Michigan prévoit de produire des cellules pour Tesla et Toyota

* Le passage de LG des véhicules électriques au stockage d'énergie nécessite une nouvelle chimie

par Kalea Hall

Il y a quelques années, le fabricant de batteries LG Energy Solution 373220.KS se lançait dans une course effrénée pour produire des cellules destinées aux véhicules électriques. Aujourd’hui, son attention s’est largement tournée vers un nouveau produit: les batteries de stockage d’énergie. La plupart des usines nord-américaines de LG Energy fabriquent des batteries de stockage d'énergie, ou s'apprêtent à le faire, a déclaré Robert Lee, président de la société pour la région. La demande en cellules de batterie de grande capacité destinées au stockage d'énergie est en plein essor en raison du développement des centres de données dédiés à l'IA.

Ce revirement a été fulgurant pour les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles, qui avaient investi des dizaines de milliards dans des usines de batteries aux États-Unis au début de cette décennie, anticipant un boom des véhicules électriques qui ne s’est finalement pas concrétisé.

La société sud-coréenne LG Energy, qui se présente comme le plus grand fabricant de batteries d’Amérique du Nord en termes de nombre de cellules produites, a déclaré que cinq de ses huit usines de la région produiront des batteries destinées aux systèmes de stockage d’énergie (ESS) d’ici la fin de l’année.

“Nous mettons l’accent sur les ESS en ce moment, car c’est une croissance à laquelle nous ne nous attendions pas”, a déclaré Lee à Reuters lors d’une cérémonie d’inauguration mardi à l’usine de LG Energy à Lansing, dans le Michigan.

L’usine de Lansing fabrique des cellules pour les services publics et produira également des cellules pour Tesla TSLA.O , qui figure parmi les leaders du marché des ESS. L’usine produira également des batteries pour les véhicules électriques de Toyota Motor 7203.T .

LE PASSAGE À UNE NOUVELLE CHIMIE

Le passage aux batteries ESS s’est avéré plus compliqué qu’un simple changement d’interrupteur. LG Energy a dû développer une nouvelle composition chimique de batterie avec laquelle elle n’avait que peu d’expérience: le lithium fer phosphate (LFP), un marché dominé par les fabricants chinois.

Les batteries LFP sont également utilisées dans les véhicules électriques, mais elles ont une densité énergétique inférieure à celle des batteries à base de nickel — la spécialité de LG Energy —, ce qui se traduit par une autonomie réduite. Cependant, la composition LFP est également considérée comme plus sûre et plus durable, ce qui la rend adaptée au stockage de grandes quantités d’énergie provenant d’une centrale électrique.

Ce virage vers les systèmes de stockage d’énergie (ESS) est tombé à point nommé pour les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles qui avaient investi massivement dans des usines destinées à la production de batteries pour véhicules électriques. Mais cela ne suffira probablement pas à absorber entièrement toute cette capacité de production. Le cabinet de conseil Benchmark Mineral Intelligence prévoit que la demande en batteries stationnaires en Amérique du Nord atteindra 76 gigawattheures cette année, comme l’a rapporté Reuters en début d’année. Et bien que la demande en stockage doive presque doubler au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 125 GWh, Benchmark ne pense pas que cela suffira à absorber la surcapacité installée pour les véhicules électriques.

LG continue de fabriquer des batteries pour véhicules électriques à base de nickel. L’usine issue de sa coentreprise avec General Motors GM.N , située dans le nord-est de l’Ohio, a repris cette semaine la production de cellules destinées aux véhicules électriques de GM après sept mois d’arrêt.

“Les véhicules électriques feront leur retour et finiront par représenter la majorité des véhicules particuliers aux États-Unis”, a déclaré Lee. “Ce n’est vraiment qu’une question de temps.”