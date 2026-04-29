LG Electronics et Nvidia en pourparlers concernant les robots, les centres de données d'IA et la mobilité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise technologique sud-coréenne LG Electronics 066570.KS a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers avec Nvidia NVDA.O en vue d'une coopération dans les domaines de la robotique, des centres de données d'IA et de la mobilité.

Ces déclarations font suite à la visite de Madison Huang, directrice principale des plateformes d'IA physique chez Nvidia et fille de son directeur général, chez LG Electronics et d'autres entreprises sud-coréennes, selon des informations relayées par les médias coréens.