LG Elec déclare que Microsoft et les filiales de LG poursuivent leur coopération dans le domaine des centres de données

La société sud-coréenne LG Electronics Inc 066570.KS a déclaré vendredi que Microsoft
MSFT.O et les filiales de LG poursuivent une coopération commerciale globale concernant les centres de données, mais qu'aucun accord spécifique n'a été signé pour l'instant.
Le dépôt réglementaire fait suite à un rapport d'un journal sud-coréen selon lequel LG Electronics, LG Energy Solution
373220.KS et d'autres filiales de LG sont prêtes à fournir des pièces et des logiciels clés, tels que des contrôles de température et des systèmes de stockage d'énergie, pour les centres de données d'intelligence artificielle de Microsoft.
Le rapport du Korea Economic Daily a cité des sources industrielles anonymes.
