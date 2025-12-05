LG Elec déclare que Microsoft et les filiales de LG poursuivent leur coopération dans le domaine des centres de données

(Ajout de détails sur l'article de presse dans les paragraphes 2-3)

La société sud-coréenne LG Electronics Inc 066570.KS a déclaré vendredi que Microsoft

MSFT.O et les filiales de LG poursuivent une coopération commerciale globale concernant les centres de données, mais qu'aucun accord spécifique n'a été signé pour l'instant.

Le dépôt réglementaire fait suite à un rapport d'un journal sud-coréen selon lequel LG Electronics, LG Energy Solution

373220.KS et d'autres filiales de LG sont prêtes à fournir des pièces et des logiciels clés, tels que des contrôles de température et des systèmes de stockage d'énergie, pour les centres de données d'intelligence artificielle de Microsoft.

Le rapport du Korea Economic Daily a cité des sources industrielles anonymes.