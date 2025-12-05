LG Elec déclare que Microsoft et les filiales de LG poursuivent leur coopération dans le domaine des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société sud-coréenne LG Electronics Inc 066570.KS a déclaré dans un document réglementaire vendredi que Microsoft MSFT.O et les filiales de LG poursuivaient une coopération commerciale globale concernant les centres de données, mais qu'aucun accord spécifique n'a été signé pour l'instant.
