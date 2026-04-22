LG Display investit 745 millions de dollars dans l'infrastructure d'affichage OLED

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La société sud-coréenne LG Display 034220.KS a déclaré mercredi qu'elle prévoyait d'investir 1,1 trillion de wons (744,94 millions de dollars) dans la construction d'infrastructures pour les écrans à diodes électroluminescentes organiques, ou OLED, afin d'améliorer sa compétitivité technologique.

Le fabricant d'écrans plats a déclaré que l'investissement serait réalisé entre avril 2026 et juin 2028. (1 $ = 1 476,6200 wons)