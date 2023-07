LFPI finalise l’acquisition de Mandarine Gestion

- Il y avait peu de doutes que les négociations exclusives n’aboutissent pas, mais le jeu se jouait à plusieurs bandes. Le groupe LFPI a donc annoncé par voie de communiqué la finalisation de l’acquisition de Mandarine Gestion, «après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires et satisfait à toutes les conditions suspensives». L’annonce des discussions exclusives avait été faite en mars dernier. Le groupe LFPI devait alors négocier avec Marc Renaud, le fondateur de Mandarine, son associé et certains salariés actionnaires mais aussi avec des actionnaires institutionnels qui l’ont soutenu : Arkea IS, Financière Dassault et La Banque Postale. Interrogé par L’Agefi , LFPI précise que tous les investisseurs institutionnels sont sortis et détenir plus de 75% du capital de Mandarine “aux côtés des actionnaires historiques des différentes entités constituant le pôle gestion d’actifs / gestion privée et du management”.Depuis l’entrée en négociations exclusives, des travaux ont été menés pour définir les priorités et les axes de développement du nouveau pôle de gestion d’actifs du groupe LFPI. Ces études ont mis en évidence la pertinence stratégique du rapprochement envisagé entre Meeschaert Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe LFPI, et Mandarine Gestion, assure le communiqué. A lire aussi: LFPI précise ses intentions avec Mandarine Gestion L’objectif est de rassembler les équipes et les expertises de Mandarine Gestion et de Meeschaert Asset Management au sein d’une même entité. Celle-ci sera dotée de près de 100 salariés pour 6 milliards d’euros d’actifs gérés en fonds actions, obligations et diversifiés. Ce projet de rapprochement reste soumis à l’obtention des autorisations réglementaires et à la consultation des instances représentatives du personnel. A lire aussi: Adrien Dumas (Mandarine) : «Nous avons des process de gestion très encadrés quantativement»

L'Agefi