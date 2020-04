LFDE vient à la rescousse des fonds devenus illiquides de Karakoram

(NEWSManagers.com) - La Financière de l'Echiquier (LFDE) va se porter au secours des clients de la société de gestion Karakoram. Selon un avis financier dont NewsManagers a pris connaissance, il est prévu une Assemblée générale de la Sicav Echiquier gérée par LFDE le 12 mai prochain. A l'ordre du jour : " lecture et approbation des rapports du Conseil d' administration et du commissaire aux comptes sur les projets de fusions-absorptions des FCP Koram K2, Karakoram Invest Patrimoine et Karakoram Annapurna par les compartiments Echiquier Arty et Echiquier Credit SRI Europe de la Sicav Echiquier" . Autrement dit, LFDE prépare la fusion de ses fonds Echiquier Arty et Echiquier Credit SRI Europe avec des fonds commun de placement d'une société de gestion concurrente, baptisée Karakoram.

Cette dernière, d'une taille limitée à un peu moins de 30 millions d'euros à la fin de l'année dernière, s'était faite connaître en décembre lorsqu'elle a décidé de fermer cinq de ses fonds à toute souscription ou rachat. La société n'avait pas pu faire face à des demandes de rachats de la part de ses clients qui faisaient suite à une absence prolongée du gérant. Ces fonds avaient la particularité d'être investis dans des très petites valeurs, pour la plupart cotées sur Euronext Growth, et dont les positions étaient trop importantes pour pouvoir être cédées au moment où des investisseurs ont voulu en sortir.

Ces restrictions concernaient les fonds K2, Karakoram Annapurna, Karakoram Entrepreneur, Invest Patrimoine et le FIA Financière Capital Plus. A l'époque le gestionnaire avait dit " étudier toutes les solutions pour ramener de la liquidité sur les fonds" .

C'est finalement donc la solution d'un changement de société de gestion qui aura été adoptée. Interrogé par NewsManagers, Bertrand Merveille, directeur général délégué de LFDE confirme l'information et explique avoir appris " par hasard" l'an dernier la situation de cette société de gestion, qu'il ne connaissait quasiment pas et qui avait la particularité d'avoir un client commun important avec eux. " Notre seul intérêt dans cette opération est d'aider les investisseurs, qui sont pour certains des clients de La Financière de l'Echiquier, à sortir de cette situation de blocage " , indique-t-il ajoutant qu'il ne s'agit pas du tout d'un rachat de la société de gestion ou d'une opération capitalistique. Le positionnement et la taille de Karakoram n'en faisaient pas une cible potentielle.

Concrètement, une fois obtenue l'accord de l'Assemblée générale de LFDE et surtout de l'Autorité des marchés financiers (d'accord sur le principe mais dont certaines modalités restent encore soumises à son agrément), Karakoram devra mettre en place, sous sa responsabilité et avec l'aide de son dépositaire Caceis, des " sides pockets" où seront isolés les actifs illiquides.

" La fusion prévue des fonds et la création à part du side pocket se feront en même temps. Concrètement, les fonds de LFDE ne récupéreront que des liquidités, équivalentes à des souscriptions, afin de ne pas léser nos actuels porteurs de parts. Les positions liquides gérées jusqu'alors par Karakoram seront toutes vendues. Du côté des actifs contenus dans le side pocket, nous en assurerons désormais la gestion. Ils seront vendus progressivement dans le temps au mieux de l' intérêt des porteurs " , explique Bertrand Merveille. Là aussi, tous les titres ont vocation à être vendus, LFDE n'étant intéressée par aucune des entreprise dans lesquelles Karakoram était investie.

Quant à Karakoram, bientôt vidée de ses fonds, son avenir parait compromis. Nul doute que l'AMF regarde de près les décisions d'investissement prises et sa gestion des risques...