LFDE lance un fonds nourricier d’un fonds de LBP AM

La Financière de l’Échiquier (LFDE) poursuit le développement de sa gamme taux/crédit en proposant un fonds de performance absolue : Echiquier Absolute Return Credit, fonds nourricier du fonds maître LBP AM ISR Absolute Return Credit.

Pilotée par une équipe de gestion composée de deux gérants, cinq analystes crédit et un analyste quantitatif, cette stratégie opère sur l’ensemble du spectre obligataire. Elle mobilise une large palette d’instruments : obligations de crédit de haute qualité de crédit ( Investment Grade ), à haut rendement ( High Yield ), taux variables, contrats à terme ou options. Elle s’appuie sur une approche de gestion active, sans contrainte d’exposition, permettant d’ajuster rapidement le portefeuille aux différents contextes de marché. Le processus d’investissement intègre une gestion des risques encadrée par un budget de risque alloué et contrôlé à chaque étape.

Avec plus de 150 titres en portefeuille, le fonds maître est un fonds axé sur la diversification. Il dispose de plusieurs moteurs de performance lui permettant de capter les mouvements de crédit à la hausse ou à la baisse, d’arbitrer des produits de taux ou de crédit, de bénéficier des stratégies de volatilité, ou encore de s’exposer à des segments de marché plus sensibles aux fluctuations de crédit ( High Beta ).

La stratégie sera proposée aux clients de LFDE, et plus particulièrement aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP).