LFDE : John Korter nommé head of european sales

(AOF) - La Financière de l’Echiquier (LFDE) a nommé John Korter en qualité de head of european sales, poste qu'il occupe depuis le 1er janvier dernier. Country Manager pour l’Allemagne et l’Autriche depuis 2018, John Korter a désormais sous sa responsabilité une équipe de 9 personnes. La mission de John Korter consiste à accélérer le développement en Europe, qui représente à ce jour environ 16% des encours de LFDE hors de France.

Ce développement est également une priorité stratégique pour LBP AM, qui s'appuiera notamment sur les plateformes développées par LFDE dans 9 pays européens (Allemagne, Autriche, Benelux, Suisse, Italie, Espagne et Portugal) depuis plus d'une dizaine d'années dans certaines zones.

"Le nouvel ensemble vise à se positionner comme un leader européen de la gestion de conviction multi-spécialiste et de la finance durable", explique La Financière de l'Echiquier.

Les encours consolidés du groupe s'élèvent à 67,8 milliards d'euros à fin décembre 2023.