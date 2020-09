LFDE collecte 850M€ depuis le début de l' année

(NEWSManagers.com) - La Financière de l' Echiquier (LFDE) a enregistré des souscriptions nettes de 850 millions d' euros au cours des huit premiers mois de l' année 2020, annonce la société de gestion du groupe Primonial.

La collecte a été tirée en particulier par les stratégies ISR, actions small et mid cap, et actions internationales et thématiques.

Avec plus de 650 millions d' euros de collecte nette depuis le début 2020, les fonds ISR de LFDE - Echiquier Major SRI Growth Europe, Echiquier Positive Impact Europe et Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe notamment - représentent aujourd' hui près de 40% des encours de la société.

Les fonds actions internationales et thématiques ont enregistré une collecte nette de plus de 400 millions d' euros depuis le début de l' année 2020.

" La collecte positionne LFDE parmi les toutes premières sociétés de gestion en termes de collecte en France pour cette année " , souligne le communiqué.