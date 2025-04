LFDE : Anne-Sophie Girault nommée au poste de head of international development

(AOF) - La Financière de l’Échiquier (LFDE) poursuit son développement international en annonçant la nomination d’Anne-Sophie Girault au poste de head of international development. Elle intègre le comité exécutif de LFDE. "Forte de plus de 25 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, elle a pour mission d’accélérer le rayonnement international de LFDE et de structurer sa stratégie de développement en Europe et au-delà", précise un communiqué de la société de gestion.

LFDE entend renforcer sa présence en Europe et poursuivre son développement sur de nouveaux territoires.

Avant de rejoindre LFDE, Anne-Sophie Girault occupait le poste de managing director, head of Continental Europe chez RBC BlueBay Asset Management, où elle supervisait la stratégie commerciale pour l'Europe continentale, représentant plus de 30 milliards de dollars d'encours sous gestion, et pilotait une équipe de plus de 30 personnes. Elle a également occupé des fonctions stratégiques chez Aviva Investors, Fidelity International et ABN Amro AM.

LFDE, présente en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Suisse, ainsi qu'au Benelux, concentre plus de 26 milliards d'euros d'encours sous gestion.