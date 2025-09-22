 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lexicon s'attend à un retard dans les commentaires de la FDA sur les données supplémentaires concernant son médicament contre le diabète
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 22:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Lexicon Pharmaceuticals LXRX.O a déclaré lundi que la Food and Drug Administration américaine avait besoin de plus de temps pour examiner les données supplémentaires sur son médicament expérimental, le zynquista, destiné aux patients atteints de diabète de type 1.

L'autorité de santé prévoit maintenant de donner son avis au cours du quatrième trimestre, ce qui reporte son échéance initiale fixée à la fin du mois de septembre.

La soumission de Lexicon fait suite à une lettre de réponse complète de la FDA publiée en décembre 2024, qui soulevait des inquiétudes quant au risque accru d'acidocétose diabétique lié au zynquista, une complication grave du diabète.

Les nouvelles données visent à répondre à ces préoccupations en matière de sécurité et à renforcer le profil risque-bénéfice du médicament complémentaire pour le diabète de type 1.

