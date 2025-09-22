 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lexicon annonce un retard dans les commentaires de la Food and Drug Administration sur les données supplémentaires concernant son médicament contre le diabète
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre et le texte pour indiquer que Lexicon a annoncé une mise à jour sur la soumission antérieure de données supplémentaires, et non pas qu'elle a soumis des données)

Lexicon Pharmaceuticals LXRX.O a déclaré lundi que la Food and Drug Administration américaine avait besoin de plus de temps pour examiner les données supplémentaires précédemment soumises par la société sur son médicament expérimental, Zynquista, pour les patients atteints de diabète de type 1.

Valeurs associées

LEXICON PHARMA
1,1600 USD NASDAQ -2,52%
