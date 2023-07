Lexibook: "Trimestre en ligne"

Publication du CA T1 2023/2024



Après avoir publié le mois dernier de solides résultats, dont un CA en croissance de +13,3% (51,2 M€), Lexibook annonce un CA T1 2023/2024 en ligne avec nos attentes et celles annoncées par le management. Les ventes du groupe ressortent à 7,0 M€, soit une légère croissance de +1,2%, après deux années de croissance très soutenues sur le trimestre. A un peu plus long terme, la direction confirme s’attendre à un nouvel exercice de croissance rentable.



Perspectives



Comme indiqué au moment des résultats annuels, le groupe devrait poursuivre sa stratégie d’internationalisation et de digitalisation sur l’exercice à venir afin de se rapprocher encore un peu plus du statut de marque mondiale, très convoité par Lexibook. L’accent sera mis sur 1/ le travail autour des licences (parmi lesquelles Paw Patrol et Warner avec Harry Potter et Batman ont connu de récentes extensions géographiques) et 2/ la conquête du marché américain, réputé difficile et concurrentiel. Ce marché devrait commencer à générer un CA significatif en 2024/2025e. Nous maintenons notre attente de CA 2023/2024 à 55,3 M€, impliquant une croissance annuelle de +8%.







Recommandation



Nous réitérons notre recommandation sur le titre (Achat) et maintenons notre OC à 5,00 €.