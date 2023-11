Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lexibook: poursuite de la croissance au deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 11:01









(CercleFinance.com) - Lexibook progresse en Bourse jeudi marin après avoir fait état d'une poursuite de sa croissance sur le trimestre écoulé, avec un chiffre d'affaires ressorti en hausse de 12,9%.



Sur le trimestre clos fin septembre, le deuxième de son exercice fiscal 2023/2024, le fabricant de jouets électroniques et de produits éducatifs a vu son chiffre d'affaires progresser à 15,1 millions d'euros, contre 13,4 millions un an plus tôt.



Sur l'ensemble de son premier semestre, ses revenus ont augmenté de 8,9% pour atteindre 22,1 millions d'euros.



Malgré un effet de base élevé, le groupe dit attendre une 'légère croissance' de son chiffre d'affaires sur le troisième trimestre, le plus contributif en termes de chiffre d'affaires annuel, laissant augurer 'un nouvel exercice fiscal de croissance rentable' selon lui.



Le titre progressait de plus de 2% jeudi matin à la Bourse de Paris suite à cette publication trimestrielle.





Valeurs associées LEXIBOOK LINGUIST Euronext Paris +7.78%