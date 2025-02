Lexibook: la croissance accélère, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - Lexibook a fait état vendredi d'une accélération de sa croissance sur le trimestre écoulé, avec un chiffre d'affaires qui a signé une progression supérieure aux attentes, ce qui soutenait son titre à la Bourse de Paris.



Son chiffre d'affaires sur le troisième trimestre de l'exercice 2024-2025 s'est inscrit en hausse de 31% à 39,3 millions d'euros, à comparer avec 30 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent.



Après une hausse de l'activité de 4% au premier trimestre, puis de 14% au deuxième, le groupe dit voir dans la poursuite de sa croissance la validation de son choix stratégique consistant à se positionner sur des segments porteurs.



Il s'agit, de son point de vue, des jouets électroniques et musicaux, des réveils, des produits éducatifs et des appareils photos.



En cumul depuis le début de l'exercice fiscal 2024-2025, son chiffre d'affaires ressort en hausse de 23% pour atteindre 64,4 millions d'euros sur neuf mois.



Dans un communiqué, Lexibook indique anticiper un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre fiscal, qui se clôturera fin mars, à un niveau similaire à celui de 2023-2024.



Son chiffre d'affaires annuel sur l'exercice fiscal devrait ainsi ressort autour de 70 millions d'euros, contre 56,8 millions à l'issue de l'exercice précédent.



En Bourse, Lexibook s'inscrit en hausse de 1,6% vendredi à la Bourse de Paris, après avoir gagné jusqu'à 4% à l'heure du déjeuner, ce qui porte à plus de 28% sa progression depuis le début de l'année.





