Lexibook: "Impressionnant"

Publication des résultats 2021-2022



Après avoir délivré une croissance historique de son chiffre d’affaires (45,2 M€, +66,1%), Lexibook confirme son année impressionnante en publiant des résultats eux aussi en forte hausse. Le ROC s’établit à 4,3 M€, une augmentation annuelle de près de 100%, pour une marge de 9,5%, et le RN à 3,7 M€.



Malgré un effet de base qui pourrait être dur à tenir, la société aborde l’exercice fiscal en cours avec beaucoup de confiance, une stratégie (international + digital) qui paie, une offre de qualité et des fondamentaux redevenus très solides. Une croissance à deux chiffres est d’ailleurs à nouveau attendue sur le premier semestre.



Perspectives



Nous sommes fermement convaincus du repositionnement stratégique, de la qualité d’exécution de la direction, et des perspectives à plus long terme de Lexibook. Le marché, sûrement encore un peu frileux du fait de l’historique de la société et de certaines déceptions passées, l’est moins : la valeur se paie actuellement 6,5x l’EV/EBITDA 2023e, une décote de près de 30%, encore, par rapport à ses pairs. Cette décote, si elle pouvait trouver du sens jusqu’à peu, ne nous semble plus justifiée. Lexibook a maintenant prouvé sa capacité à se redresser et vient d’enchainer un troisième exercice sans ombre au tableau. Il est temps redonner à cette société la chance qu’elle mérite.



Recommandation



Après la mise à jour de nos prévisions et de nos différentes hypothèses, notre objectif de cours est toujours de 7,00 €, le potentiel supérieur à 50%, et notre recommandation à Achat.