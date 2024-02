Lexibook galvanisé par la perspective d’un exercice record

(AOF) - L’action bondit de 5,57% à 3,60 euros, soit son niveau le plus élevé depuis juin 2022. Après avoir enregistré un solide troisième trimestre, le fabricant de produits électroniques de loisirs s’attend à réaliser un chiffre d’affaires et un résultat record sur l’exercice 2023-2024. En début d’année, les investisseurs avaient déjà salué les résultats semestriels du groupe. Le chiffre d’affaires du troisième a progressé de 28,2% à 30 millions d’euros.

Même si le trimestre en cours est attendu en baisse, le chiffre d'affaires annuel de Lexibook sur l'exercice fiscal complet est toutefois attendu à un niveau record, au-delà de 56 millions d'euros.

La croissance est "généralisée sur toutes les familles de produits les plus rentables, notamment les jouets électroniques et musicaux, les produits éducatifs, les appareils photos, l'horlogerie et les talkies-walkies".

Les produits à licence ont également contribué à cette croissance. Lexibook précise que les premières ventes aux Etats-Unis de produits sous licences permettent un doublement de l'activité sur la zone et laissent augurer une croissance soutenue des ventes sur la zone en 2024.

"Ce niveau d'activité couplé au rebond de l'euro et de la livre sterling contre le dollar américain sur l'exercice profitera directement au groupe sur ses marges et sur le résultat financier du groupe", a précisé Lexibook.

La société prévoit ainsi de clôturer son exercice avec un résultat opérationnel et un résultat net record.

Elle ajoute que l'accueil de ses collections 2024 aux salons du jouet de Londres et de Nuremberg "a été très positif et laisse augurer une activité 2024-25 dans le sillage de celle de 2023-24".

