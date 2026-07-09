Levi Strauss revoit ses prévisions à la hausse grâce à l'essor du denim haut de gamme, mais son cours de Bourse recule

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* Le chiffre d'affaires net de l'exercice 2026 devrait désormais progresser de 7,0 % à 7,5 %

* Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre a progressé de 8 % pour atteindre 1,56 milliard de dollars

* La gamme haut de gamme « Blue Tab » en est encore à ses débuts mais commence à gagner du terrain, a déclaré la directrice générale

* La campagne de logo liée à la Coupe du monde a généré des millions de vues sur les réseaux sociaux, a déclaré Mme Gass

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article) par Sanskriti Shekhar et Danielle Kaye

Levi Strauss LEVI.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, pariant que ses produits en denim haut de gamme séduiraient les consommateurs aux revenus élevés, alors même que l’incertitude économique pèse sur les dépenses de consommation en général.

Mais l’action du fabricant de vêtements – en hausse de 17,5 % depuis le début de l’année – a chuté d’environ 5 % en séance prolongée. Si la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, le point médian de cette fourchette s’est révélé légèrement en deçà des attentes.

Levi's a élargi son offre au-delà du denim pour inclure des robes, des jupes et des hauts, tout en investissant massivement dans son activité de vente directe aux consommateurs, qui génère des marges plus élevées, ce qui lui a permis d’enregistrer une hausse de son chiffre d’affaires chaque trimestre au cours des deux dernières années. Pour le deuxième trimestre clos le 31 mai, le chiffre d’affaires net a progressé de 8 % pour atteindre 1,56 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,52 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L’entreprise basée à San Francisco s’efforce également d’élargir son attrait auprès des consommateurs à revenus élevés, et ses modèles amples ont rencontré un vif succès auprès des consommateurs aisés de la génération Z. Elle commercialise cette année sa nouvelle gamme de jeans à 300 dollars dans davantage de magasins, cherchant ainsi à capter la demande en matière de denim haut de gamme.

La directrice générale Michelle Gass a déclaré lors d’une conférence téléphonique post-résultats que Levi’s avait encore l’opportunité de conquérir un « segment haut de gamme important » qu’elle n’avait pas encore pleinement exploité. Elle a indiqué que la gamme de jeans haut de gamme "Blue Tab" de l’entreprise en était encore à ses débuts, mais qu’elle gagnait du terrain. « En tant que leader du denim, nous devrions détenir notre juste part du marché du denim haut de gamme », a déclaré Mme Gass.

Mme Gass a indiqué que les consommateurs se tournaient vers des coupes amples ainsi que vers de nouveaux produits tels que les chemises boutonnées et les pulls. Les ventes de vêtements pour femmes ont été particulièrement soutenues, a-t-elle précisé.

Pourtant, l’activité de vente directe aux consommateurs de l’entreprise – qui représente la moitié de son chiffre d’affaires – continue de s’orienter vers les consommateurs à revenus moyens et modestes, selon Michael Gunther, vice-président senior chargé de la recherche et de l’analyse de marché chez Consumer Edge, qui suit les dépenses par carte bancaire aux États-Unis dans les magasins Levi’s et sur les canaux en ligne.

Ce groupe de consommateurs a réduit ses dépenses discrétionnaires à mesure que les factures d’essence et de courses ont augmenté.

Mme Gass a déclaré que, bien que les consommateurs de toutes les tranches de revenus aient fait preuve de résilience dans leurs dépenses, l’entreprise restait "attentive à l’environnement extérieur".

Les enseignes qui s’adressent à une clientèle moins aisée, telles que Gap GAP.N et American Eagle Outfitters AEO.N , ont signalé en mai un ralentissement dans certains segments de leur activité de prêt-à-porter féminin, avec une demande en baisse pour les robes et les bas.

Sur le plus grand marché de Levi's, les Amériques, les ventes ont progressé de 9 % au cours du trimestre. L'Asie a enregistré une hausse de 10 %, tandis que les ventes en Europe ont connu un ralentissement spectaculaire par rapport au premier trimestre et à l'année précédente, avec une progression de 4 %.

La société table désormais sur une croissance du chiffre d’affaires net de l’exercice 2026 comprise entre 7,0 % et 7,5 %, contre une prévision antérieure de 5,5 % à 6,5 %. Levi's a également augmenté son dividende versé aux actionnaires et relevé son bénéfice par action ajusté dans une fourchette comprise entre 1,46 et 1,52 dollar, contre une prévision antérieure comprise entre 1,42 et 1,48 dollar.Les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice par action de 1,50 dollar.

CAMPAGNE POUR LA COUPE DU MONDE

La marque emblématique de jeans, fondée en 1853, a fait son retour sur le marché boursier en 2019 après plus de trois décennies passées en tant qu’entreprise privée. Sa stratégie de redressement, couronnée de succès, a notamment consisté à miser sur des efforts marketing, notamment des partenariats très médiatisés.

La société s’est récemment fait remarquer grâce à une campagne marketing liée à la suppression temporaire par la FIFA des logos au Levi’s Stadium pendant les préparatifs de la Coupe du monde, transformée en une campagne mondiale qui a généré des millions de vues sur les réseaux sociaux, soulignant ainsi les efforts de la direction pour maintenir la pertinence culturelle de cette marque vieille de 173 ans auprès des jeunes consommateurs.

"L’équipe a repéré cette opportunité, s’en est emparée et en a fait un moment fort pour la marque", a déclaré Mme Gass. L’entreprise a transposé cette campagne autour du logo masqué dans ses magasins phares.

Levi’s a également diversifié ses sources d’approvisionnement en s’éloignant de la Chine, du Bangladesh et du Cambodge afin de compenser les pressions douanières qui, associées aux fluctuations des taux de change, ont pesé sur ses marges.

L’entreprise a indiqué que ses prévisions annuelles tablent sur le maintien des droits de douane à 30 % pour la Chine et à 20 % pour le reste du monde.