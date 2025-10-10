Levi Strauss prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de l'impact des tarifs douaniers

Chiffre d'affaires et bénéfices supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre

La forte demande de denims à jambes larges stimule les ventes en Europe et aux Amériques

Les ventes en ligne de Levi's font un bond de 16 %, les ventes DTC augmentent de 9 % au niveau mondial

Levi Strauss LEVI.N a relevé sa prévision de bénéfice annuel jeudi , mais n'a pas répondu aux attentes de Wall Street en raison des coûts liés aux droits de douane américains, ce qui a fait chuter les actions du fabricant de denim de 7,5 % dans les échanges prolongés.

Le distributeur a pris des mesures, notamment en sécurisant environ 70 % de ses stocks des fêtes avant la date prévue et en augmentant modestement les prix, ont déclaré les dirigeants lors d'un appel après la publication des résultats, afin d'amortir le choc des politiques tarifaires changeantes du président américain Donald Trump.

Toutefois, ces efforts ne compenseront pas entièrement la pression, la marge brute du quatrième trimestre devant subir une baisse de 130 points de base.

"Nous avons probablement rentré un peu plus de stocks que nous ne le ferions normalement à ce stade", a déclaré le directeur financier Harmit Singh à Reuters, ajoutant que cela avait été fait pour protéger le trimestre des fêtes de fin d'année.

Levi s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté par action de l'exercice 2025 se situe entre 1,27 et 1,32 dollar, contre une prévision précédente de 1,25 à 1,30 dollar par action. Le point médian est inférieur à une estimation de 1,31 $, selon les données compilées par LSEG.

Les prévisions supposent que les droits de douane américains resteront de 30 % pour la Chine et de 20 % pour les autres pays jusqu'à la fin de l'année.

"Il y a trois mois, les investisseurs pouvaient plisser les yeux et imaginer que le denim était à l'abri des droits de douane, mais il est désormais clair que même les jeans ne peuvent pas résister à l'incertitude commerciale, et l'entreprise semble moins immunisée que prévu", a déclaré Michael Ashley Schulman, CIO chez Running Point Capital Advisors.

Levi a misé sur les ventes à plein prix par l'intermédiaire de son canal de vente directe aux consommateurs, a élargi sa gamme de produits et a gardé la main sur les UGS, un terme industriel désignant les stocks.

Ses niveaux de marchandises ont bondi de 12 % au cours du trimestre considéré, par rapport à l'année dernière.

L'entreprise se procure la majeure partie de ses produits en Asie du Sud, notamment au Bangladesh, au Cambodge et au Pakistan - des pays qui font face à des droits de douane élevés sous l'administration Trump.

Malgré tout, Levi a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes et les bénéfices du troisième trimestre, grâce à une forte demande de bas en denim à jambes larges en Europe et aux Amériques.

La société a enregistré une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires net pour le trimestre clos le 31 août, à 1,54 milliard de dollars, dépassant l'estimation des analystes qui était de 1,50 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 34 cents par action,contre une estimation de 31 cents par action.