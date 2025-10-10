Levi Strauss perd du terrain, ses prévisions de bénéfices pour l'exercice étant inférieures aux attentes de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
10 octobre - ** Les actions du fabricant de denim Levi Strauss LEVI.N chutent de12,4 % à 21,50 $ ** La société a relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année , prévisions qui se sont avérées inférieures aux attentes de Wall Street en raison des coûts liés aux droits de douane américains. ** Barclays déclare que la prudence dans les prévisions pour le quatrième trimestre découle de la duplication des installations de distribution, qui pèsent sur les marges à mesure que le nouveau site se développe progressivement; maintient la note "surpondérer" sur l'action ** Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que son gouvernement envisageait d'imposer des droits de douane "massifs" sur les produits en provenance de Chine
** Les actions d'American Eagle Outfitters AEO.N , d'Abercrombie & Fitch ANF.N , de Lululemon LULU.O et de Best Buy BBY.N ont baissé de 2 à 4 % après la déclaration de Donald Trump
** La note moyenne de 14 analystes est "achat"; PT médian 26 $ - données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, lesactions ont augmenté de près de 42 % depuis le début de l'année
