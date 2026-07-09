Levi Strauss en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

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9 juillet - ** L'action dufabricant de jeans Levi Strauss

LEVI.N a progressé de 2 % à 24,87 dollars, effaçant ainsi ses pertes antérieures ** La société a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d’affaires net et de bénéfice annuels , pariant que ses produits en denim haut de gamme séduiraient les consommateurs aux revenus élevés, même si l’incertitude économique pèse sur les dépenses de consommation en général

** Selon BofA Global Research, l’Europe reste solide et le cabinet se montre plus confiant quant aux résultats du quatrième trimestre, malgré un ralentissement des améliorations au niveau des coûts

** La société de courtage BTIG indique que Levi's continue de gagner des parts de marché dans le denim pour hommes et pour femmes, tandis que la catégorie du denim dans son ensemble reste en bonne santé et devrait dépasser la croissance du secteur de l'habillement à terme ** "Alors que les dirigeants de Levi's ont souligné que la demande restait solide, la société pourrait être affectée par la baisse de la confiance des consommateurs et la hausse des prix du pétrole sur les marchés hors des États-Unis" — Rachel Wolff, analyste chez eMarketer

** La recommandation moyenne de 16 analystes est "acheter"; l’objectif de cours médian est de 27 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 17,5% depuis le début de l'année