Levi Strauss chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations

9 octobre - ** Les actions du fabricant de denim Levi Strauss

LEVI.N chutent d'environ 6 % à 23,09 $ dans les échanges après bourse ** LEVI relève ses prévisions de bénéfices annuels en misant sur une forte demande de bas de jambe large en denim en Europe et aux Amériques malgré des droits de douane plus élevés, mais les prévisions sont inférieures aux attentes de Wall Street

** Les prévisions de bénéfices annuels ajustés par action se situent entre 1,27 et 1,32 $, en hausse par rapport aux prévisions précédentes de 1,25 à 1,30 $ par action

** Cependant, le point médian de la fourchette est inférieur à l'estimation des analystes de 1,31 $, selon les données compilées par LSEG

** LEVI s'attend à ce que le chiffre d'affaires net organique de l'exercice 2025 des activités poursuivies, excluant Dockers, augmente d'environ 6 %, par rapport à l'objectif précédent d'une augmentation de 4,5 % à 5,5 %

** Le bénéfice par action ajusté du 3ème trimestre s'élève à 34 cents, contre 33 cents l'année précédente

** Le chiffre d'affaires net du 3ème trimestre a augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 1,54 milliard de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne de 1,50 milliard de dollars

** À la clôture de jeudi, l'action avait progressé de 41,8 % depuis le début de l'année