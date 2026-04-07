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Levi Strauss augmente après que la société a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions du fabricant de vêtements en denim Levi Strauss & Co LEVI.N augmentent de 6 % à 20,88 $ dans les échanges prolongés

** Levi Strauss & Co s'attend maintenant à une croissance du chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 de l'ordre de 5,5 % à 6,5 %, par rapport à la prévision précédente d'une hausse de 5 % à 6 %. Les analystes s'attendaient à une croissance de 5,7% - données LSEG

** Levi a déclaré des recettes nettes de 1,74 milliard de dollars pour le premier trimestre, par rapport aux attentes de 1,65 milliard de dollars - LSEG

** Levi prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,42 et 1,48 $, par rapport à sa prévision précédente comprise entre 1,40 et 1,46 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 5 %

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LEVI STRAUSS RG-A
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