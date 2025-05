Levi Strauss : accord définitif pour la cession de Dockers

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Cette transaction nous permet d'aligner davantage notre portefeuille sur nos priorités stratégiques, en nous concentrant sur notre approche directe au consommateur (DTC), en développant notre présence internationale et en investissant dans des opportunités dans les domaines de la mode féminine et du denim", a déclaré Michelle Gass, directrice générale de Levi Strauss, dans un communiqué de presse.

(AOF) - Levi Strauss annonce avoir conclu un accord définitif avec Authentic Brands Group (propriétaire de Reebok et de Van Heusen) pour la cession de sa marque de vêtements Dockers pour une valeur de 311 millions de dollars. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée d'ici fin juillet. Les produits de Dockers représentaient 5 % de chiffre d'affaires net de Levi Strauss pour chacun des trois derniers exercices (2022,2023,2024).

