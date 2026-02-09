Levi's s'offre une nouvelle campagne de pub pour acter sa transformation
Long d'une quarantaine de secondes, le spot "Backstory" fait la part belle, au rythme du "Get Up Offa That Thing" de James Brown, aux postérieurs de plusieurs personnalités marquantes de la pop cuture actuelle, dont ceux de la chanteuse Doechii, de l'artiste Rosé, du joueur de basket-ball Shai Gilgeous-Alexander, du musicien Questlove, ou encore de Woody, l'un des personnages du dessin animé "Toy Story" de Pixar.
"Pourquoi ces vues de derrières? Parce qu'il s'agit du point de vue le plus emblématique des jeans Levi's, avec leurs coutures arquées, leur silhouette inimitable et la petite étiquette rouge qui signalent instantanément leur originalité", souligne Kenny Mitchell, le directeur marketing de Levi Strauss & Co.
Le groupe de mode explique qu'il souhaitait également faire un clin d'oeil à deux références de la musique pop des années 1980, le clip "Faith" de George Michael et la pochette de l'album "Born in the U.S.A" de Bruce Springsteen, deux oeuvres qui mettaient en avant les arrière-trains des deux artistes.
Mis en scène par la réalisatrice australienne Kim Gehrig, le film s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus globale imaginée par les agences TBWA\Chiat\Day LA devant se décliner sur les réseaux sociaux, des supports numériques, dans les magasins et via des affichages en extérieur.
Le Super Bowl LX, la finale de la saison 2025/2026 de la National Football League (NFL), a opposé dans la nuit de dimanche à lundi les Seahawks de Seattle aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre au sein de l'enceinte du Levi's Stadium de Santa Clara (Californie).
