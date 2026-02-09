 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Levi's s'offre une nouvelle campagne de pub pour acter sa transformation
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 17:21

Levi's s'adjuge plus de 2% lundi dans les premiers échanges à Wall Street à la suite de la diffusion, hier pendant le Super Bowl, d'un film publicitaire actant le recentrage du fabricant de jeans vers une clientèle plus jeune et urbaine, loin des clichés de vêtements pour cowboys longtemps véhiculés par la communication de la marque.

Long d'une quarantaine de secondes, le spot "Backstory" fait la part belle, au rythme du "Get Up Offa That Thing" de James Brown, aux postérieurs de plusieurs personnalités marquantes de la pop cuture actuelle, dont ceux de la chanteuse Doechii, de l'artiste Rosé, du joueur de basket-ball Shai Gilgeous-Alexander, du musicien Questlove, ou encore de Woody, l'un des personnages du dessin animé "Toy Story" de Pixar.

"Pourquoi ces vues de derrières? Parce qu'il s'agit du point de vue le plus emblématique des jeans Levi's, avec leurs coutures arquées, leur silhouette inimitable et la petite étiquette rouge qui signalent instantanément leur originalité", souligne Kenny Mitchell, le directeur marketing de Levi Strauss & Co.

Le groupe de mode explique qu'il souhaitait également faire un clin d'oeil à deux références de la musique pop des années 1980, le clip "Faith" de George Michael et la pochette de l'album "Born in the U.S.A" de Bruce Springsteen, deux oeuvres qui mettaient en avant les arrière-trains des deux artistes.

Mis en scène par la réalisatrice australienne Kim Gehrig, le film s'inscrit dans le cadre d'une campagne plus globale imaginée par les agences TBWA\Chiat\Day LA devant se décliner sur les réseaux sociaux, des supports numériques, dans les magasins et via des affichages en extérieur.

Le Super Bowl LX, la finale de la saison 2025/2026 de la National Football League (NFL), a opposé dans la nuit de dimanche à lundi les Seahawks de Seattle aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre au sein de l'enceinte du Levi's Stadium de Santa Clara (Californie).

Valeurs associées

LEVI STRAUSS RG-A
21,025 USD NYSE +2,36%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris entame la semaine en hausse
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    La Bourse de Paris a clôturé lundi en légère hausse, à l'issue d'une séance plutôt calme en attendant la publication de plusieurs résultats d'entreprises à partir du milieu de semaine, ainsi que celle de deux indicateurs américains. L'indice vedette CAC 40 a avancé ... Lire la suite

  • Des automobilistes font la queue pour faire le plein dans une station-service de La Havane, le 30 janvier 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )
    A Cuba, la vie au ralenti faute de carburant
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    Cuba a commencé lundi à appliquer les nouvelles mesures d'urgence destinées à économiser le carburant pour faire face à l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis, qui frappe durement la vie quotidienne des habitants. Dans les rues de La Havane, la circulation ... Lire la suite

  • Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 18:13 

    À Dakar, l'ONG américaine Black Girls Surf tente d'encourager les filles à retourner à l'école grâce au surf. Le programme "Surf Academy" allie sport et études.

  • Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le vice-président américain JD Vance après une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs entretiens à Erevan le 9 février 2026. ( AFP / KAREN MINASYAN )
    En Arménie, JD Vance dit "oeuvrer pour la paix" avant une visite en Azerbaïdjan
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:10 

    Le vice-président américain JD Vance est arrivé lundi en Arménie avant une visite mardi en Azerbaïdjan, Washington cherchant à consolider l'accord de paix signé sous son égide entre ces deux pays du Caucase du Sud. Il s'agit de la première visite d'un tel haut ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank