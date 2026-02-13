Merz et Macron pour le premier jour de la Conférence de Munich

Des policiers devant l'hôtel Bayrischer Hof à Munich, lieu de la 62e Conférence de Munich sur la sécurité (MSC), le 12 février 2026 en Allemagne ( AFP / THOMAS KIENZLE )

L'allemand Friedrich Merz et le français Emmanuel Macron sont les têtes d'affiche vendredi du premier jour de la Conférence de Munich, qui réunit une soixantaine de dirigeants internationaux au chevet de la sécurité et la stabilité internationale.

Chefs d'Etat ou de gouvernement, ministres, chefs d'entreprises, gradés et agents du renseignement graviteront jusqu'à dimanche autour de deux hôtels fortifiés dans le centre historique de la capitale bavaroise quadrillée par près de 5.000 policiers.

Outre les débats officiels, le rendez-vous est l'occasion d'échanges informels et de réunions secrètes.

Les Européens abordent ce "Davos de la défense" sous l'intense pression de leur allié américain qui leur reproche de ne pas se prendre suffisamment en main, et sous la menace de la Russie qui a envahi l'Ukraine.

Le chancelier allemand prendra la parole pour un discours à 13h45 (12h45 GMT) tandis le président français clôturera la journée à 19h00 (18h00 GMT).

Les sujets sont innombrables: l'effritement de l'ordre international et la fragmentation du monde, la dissuasion nucléaire après l'arrivée à échéance du traité New Start, la guerre en Ukraine, les opérations de guerre hybride, etc.

Parmi les autres intervenants aux échanges officiels figurent le ministre japonais de la Défense Shinjiro Koizumi, le président finlandais Alexander Stubb, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, la ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper, ou le fils de l'ancien chah d'Iran, qui se dit prêt à mener une transition démocratique dans son pays, Reza Pahlavi.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio est arrivé vendredi et prendra la parole publiquement samedi, un an après le discours choc du vice-président JD Vance.

Il avait sidéré les Européens en les étrillant et les accusant d'avoir trahi la démocratie et la civilisation européenne.

Les Européens "veulent de l'honnêteté", a estimé Marco Rubio avant de décoller de Washington. De l'Ukaine au Groenland, les motifs de tension entre les Etats-Unis et l'Europe sont nombreux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également attendu à la Conférence, selon les autorités allemandes.