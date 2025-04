Levi's: le titre rebondit après de solides trimestriels information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 16:22









(CercleFinance.com) - L'action Levi's évoluait sans grand changement mardi à la Bourse de New York au lendemain de la publication de résultats trimestriels jugés solides, qui viennent éclipser l'incertitude entourant l'impact des tarifs douaniers sur ses activités.



Le groupe de San Francisco a fait état hier soir de performances meilleures que prévu au titre de son premier trimestre fiscal, clos début mars, avec un chiffre d'affaires ressorti en hausse de 3% à 1,5 milliard de dollars.



En données organiques, sa croissance ressort à 9%, dont 8% pour la seule marque Levi's.



Sa marge brute s'est accrue de 3,3 point de pourcentage, pour s'établir à 62,1% contre 58,8% un an plus tôt, tandis que son bénéfice net ajustée s'est améliorée à 150 millions de dollars, à comparer avec 100 millions de dollars sur la même période de l'exercice précédent.



Levi's a par ailleurs réaffirmé ses objectifs pour l'exercice 2024/2025, dont celui d'une croissance organique de 3,5% à 4,5% pour une marge brute attendue en hausse d'environ un point de pourcentage, à 61,6%.



Dans un communiqué, le groupe précise toutefois que ces prévisions ne tiennent pas compte de l'impact éventuel des droits de douane annoncés la semaine dernière par Donald Trump.



Pour les analystes d'UBS, qui affichent une recommandation d'achat sur le titre, il s'agit de l'un des meilleurs trimestres signés par Levi's ces dernières années.



'Les tarifs douaniers constituent un motif d'inquiétudes, mais nous avons le sentiment que Levi's est bien positionné au vu de sa chaîne d'approvisionnement mondiale, qui apparaît plus solide que celles d'autres entreprises', souligne le bureau d'études.



'Nous pensons que la transformation amorcée par Levi's en une marque 'lifestyle' globale et multi-canal pour hommes et femmes, loin de ses métiers traditionnels tournés vers l'Amérique du Nord, les grossistes, la mode masculine et les jeans, devrait continuer de lui permettre de gagner des parts sur le marché à long terme', indique UBS.



A la Bourse de New York, l'action Levi's rebondissait de presque 3% mardi matin après avoir chuté de presque 20% sur les trois dernières séances.





