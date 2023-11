Leva Hedge obtient son agrément de société de gestion de portefeuille

L’Autorité des marchés financiers (AMF) vient d’agréer l’entreprise Leva Hedge en tant que société de gestion de portefeuille. Ce nouveau gestionnaire d’actifs est présidé et co-fondé par Alexandre Cosson, qui supervisait auparavant la gestion structurée et les solutions d’investissement au sein de La Banque Postale.

Parmi les co-fondateurs et dirigeants de la firme figurent aussi Guillaume Ruffier d’Epenoux et Thomas Van Der Biest. A noter que Guillaume Sarkozy, frère de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, est présent au conseil d’administration de Leva Hedge. L’offre du gestionnaire français se concentrera sur des produits structurés «maison», certificats, mandats, fonds et services de family office.

L'Agefi