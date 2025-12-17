Lettre d'information Reuters sur la finance durable : Derrière la démocratie américaine controversée, une politique fiscale ennuyeuse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

Voici la lettre d'information hebdomadaire de Reuters sur la finance durable, à laquelle vous pouvez vous abonner ici .

J'en suis à la moitié du documentaire de Ken Burns, The American Revolution , et il y a beaucoup de choses que j'ignorais sur cette époque. J'ai eu le même sentiment en lisant Le prix de la démocratie, un nouvel ouvrage de Vanessa Williamson qui couvre un peu le même terrain et explique comment de nombreuses questions politiques américaines sont en fait des batailles fiscales.

Vous pouvez lire mon entretien avec Vanessa Williamson en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous trouverez également des liens vers des articles sur la manière dont Facebook gère les revenus publicitaires frauduleux en provenance de Chine et sur une série de développements concernant l'industrie des conseillers par procuration.

Un peu d'administration: Cette lettre d'information sera la dernière jusqu'au 7 janvier 2026. Merci beaucoup pour votre lecture et pour tous vos courriels et commentaires. Toute suggestion de contenu ou d'idée d'article est la bienvenue; vous pouvez me suivre sur LinkedIn et/ou Bluesky , ou me contacter via

Plus d'administration: En tant que lecteur de notre bulletin d'information gratuit Reuters Sustainable Finance, vous ne voyez qu'une partie de l'histoire. Les abonnés de Reuters voient mes articles complets chaque semaine, ainsi que tous les rapports de Reuters sur la finance et les marchés, et des données plus approfondies qui n'apparaissent jamais dans cette lettre d'information. Devenez un abonné et bénéficiez d'une vue d'ensemble.

Derrière la démocratie américaine, une politique fiscale ennuyeuse

Avant la dernière élection présidentielle américaine de 2024, j'ai imaginé un débat public où les candidats Donald Trump et Joe Biden seraient interrogés sur la politique fiscale par des comptables et des actuaires. Si jamais une élection future comporte un tel panel, Vanessa Williamson devrait en faire partie.

Elle est membre senior du groupe de réflexion Brookings Institution et auteur de "The Price of Democracy : The Revolutionary Power of Taxation in American History", qui retrace la manière dont les questions de politique fiscale ont suivi et façonné des compétitions plus larges pour le pouvoir depuis la révolution américaine, qui fêtera ses 250 ans l'année prochaine. (Dites-le avec moi: " Semiquincentenaire ")

Cette semaine, j'ai discuté avec Mme Williamson des leçons qu'elle tire des débats actuels sur les recettes. Le point de vue de Mme Williamson: elle s'inquiète de l'accroissement des inégalités et affirme que les républicains sont devenus "un parti anti-impôts très extrême", mais reproche aux gauchistes de ne pas insister sur les vertus de l'impôt.

Vous pouvez lire nos questions-réponses et regarder une vidéo de notre entretien en cliquant ici .

Nouvelles de l'entreprise Cherchant à tirer parti de la demande mondiale d'actions américaines, Nasdaq NDAQ.O prévoit de mettre en place un système de transactions 24 heures sur 24 , selon notre EXCLUSIF. En mars, le président du Nasdaq a exposé ses intentions et a déclaré que cette mesure permettrait d'élargir l'accès des investisseurs.

L'affaiblissement de la demande de véhicules électriques et les politiques de l'administration Trump ont éloigné l'industrie automobile des VE. La dernière preuve en date: Ford Motor's

F.N vient d'annoncer qu'elle allait procéder à une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et supprimer plusieurs modèles de VE.

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O , a parlé d'une sorte de "pivot de la stratégie d'intégrité" et la société a interrompu le travail d'une équipe chargée de lutter contre les escroqueries et les fraudes en provenance de Chine, comme le montrent les collègues de Reuters dans ce RAPPORT SPÉCIAL qui vaut la peine d'être lu . (Un porte-parole de Meta a déclaré que Zuckerberg n'avait pas ordonné la dissolution de l'équipe.)

L'introduction en bourse potentielle de SpaceX, qui pourrait valoriser la société de fusées et de satellites à plus de 1 000 milliards de dollars, suscite déjà l'intérêt des investisseurs, qui la considèrent comme "l'introduction en bourse la plus folle de l'histoire du marché boursier ", m'a dit l'un d'entre eux.

Dans ma ligne de mire: l'édition des conseillers en procuration Le récent décret de Trump sur les conseillers en procuration équivaut à une "guerre géopolitique sur les marchés financiers", m'a dit Sarah Wilson de Minerva Analytics pour cette ANALYSE de l'effort .

En ce qui concerne la réglementation des procurations, l'organisation à but non lucratif FCLT Global me dit que des réformes simples pourraient inclure le report des assemblées annuelles ou l'obligation pour les investisseurs de déclarer à l'avance leurs intentions de vote.

Par ailleurs, les principaux conseillers en matière de procurations, Institutional Shareholder Services et Glass Lewis, ont mis à jour leurs orientations pour la saison 2026, ce qui pourrait donner aux entreprises une plus grande flexibilité en ce qui concerne les plans de rémunération des directeurs généraux, comme le suggère cette analyse.