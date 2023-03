Lettre aux Actionnaires

Cher Actionnaire,



2022 a été une année charnière pour Celyad Oncology (la “Société”), avec des changements et des tournants importants. Alors que nos programmes cliniques avaient un potentiel évident, et que nous poursuivions le développement clinique au fil des années, nous avons systématiquement découvert des moyens plus efficaces d'atteindre notre objectif d'avoir un impact sur le cancer avec les thérapies cellulaires CAR-Ts. De plus, Celyad est passé d'une approche autologue à une approche allogénique, ce qui a changé toute la dynamique de la Société. Nous avons du faire face à des difficultés liées à une efficacité clinique insuffisante : notre programme allogénique CYAD-211, évalué dans l'essai IMMUNICY-1, n'a pas démontré une efficacité clinique suffisante pour être poursuivi dans des études de phase II sans changer le schéma de traitement ou les critères d'éligibilité. En outre, des évènements indésirables graves ont été rapportés dans l'essai KEYNOTE-B79 avec notre principal programme allogénique, CYAD-101, ce qui a entraîné une suspension temporaire de l'essai. Ici, tout comme avec CYAD-211, nous n'aurions pu poursuivre le programme qu'en modifiant les critères d'éligibilité, ce qui aurait entraîné des retards et des coûts supplémentaires.



Michel Lussier, CEO par intérim et Hilde Windels, présidente du Conseil d'Administration de Celyad Oncology