Lettre aux Actionnaires

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,



L’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire convoquée pour le 10 avril prochain est d’une importance particulière pour Nicox. Je vous écris aujourd'hui en ma qualité de nouveau Directeur général afin de vous présenter des informations récentes sur la Société et solliciter votre participation à cette assemblée car votre soutien est crucial pour donner un nouvel élan à Nicox. C'est un honneur pour moi d'avoir la confiance du Conseil d'administration avec cette nomination en qualité de Directeur général. Beaucoup d'entre vous me connaissent car je travaille au sein de la Société depuis près de 20 ans.



A ce titre, j'ai participé à la conclusion de nombreux partenariats et opérations de financement. Aujourd’hui, notre priorité est de nous concentrer sur le potentiel du NCX 470 et l'achèvement de notre deuxième étude pivotale de phase 3 dans le glaucome. Je compte travailler à renforcer les relations de la Société avec ses actionnaires.