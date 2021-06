Lettre aux actionnaires

PARIS, France, le 21 juin 2021 à 8h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle (« La Société ») exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY(TM), publie aujourd'hui une lettre de son Directeur Général, le Dr David Horn Solomon, à destination des actionnaires.



Chers Actionnaires,

Au cours des derniers jours, depuis l'annonce de notre programme de financement le 7 juin 2021, le cours de l'action de notre Société a diminué de manière significative, soulevant des questions de votre part. Par conséquent, j'ai pensé que je devais m'adresser à vous, pour expliquer plus en détails ce financement, mais aussi vous parler de l'avancée du développement de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). Financer ce programme de développement clef et être pleinement engagé pour obtenir une approbation bénéficiera à la fois aux patients et aux actionnaires. C'est pourquoi nous travaillons et investissons dans le domaine de la santé et la raison d'être des entreprises de biotechnologie.