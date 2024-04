Letenda va équiper ses bus électriques zéro émission avec les systèmes de batteries Forsee Power

Paris, le 16 avril 2024 – 7h00 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert en systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité durable, et Letenda, constructeur canadien de bus zéro émission, annoncent que les bus innovants zéro émission Electrip de Letenda seront équipés de systèmes de batteries Forsee Power. Forsee Power fournira ses systèmes de batteries hautes énergie ZEN PLUS qui seront installés sur les véhicules spécialement conçus pour la propulsion électrique.



Electrip by Letenda est présenté à l'occasion de l'Ontario Transportation Expo au Canada du 15 au 17 avril.



« Forsee Power et Letenda partagent une vision commune d’un transport durable et sans émission. Nous sommes ravis que le déploiement rapide de notre usine américaine ait permis à Letenda de compter sur nous pour un soutien fiable dans son entrée très innovante sur le marché », explique Jay Deis, vice-président Amérique du Nord chez Forsee Power.



