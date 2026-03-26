Les verdicts de jurys américains contre Meta et Google préparent une bataille sur le bouclier de responsabilité technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta et Google prévoient de faire appel et pourraient invoquer la protection de l'article 230

* Des milliers d'actions en justice visent des entreprises technologiques pour des choix de conception de plateformes

* Implications potentielles pour d'autres plateformes en ligne que les médias sociaux

* La Cour suprême pourrait se prononcer sur la portée de l'article 230, selon les experts

(Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 4) par Diana Novak Jones

Les jurés des deux premiers procès aux États-Unis dans le cadre d'une vague croissante de poursuites judiciaires visant les entreprises de médias sociaux pour des dommages causés aux enfants ont jugé Meta META.O et Google d'Alphabet GOOGL.O responsables, ouvrant potentiellement la voie à une bataille en appel qui pourrait remodeler la façon dont la loi américaine protège les entreprises technologiques contre les poursuites judiciaires. En Californie, un jury de Los Angeles a jugé mercredi que Meta et Google étaient responsables de la dépression et des pensées suicidaires d'une jeune femme qui avait déclaré être devenue dépendante d'Instagram et de YouTube à un jeune âge, et les a condamnés à payer un total de 6 millions de dollars de dommages et intérêts. Dans une autre affaire au Nouveau-Mexique , les jurés ont condamné mardi Meta à payer 375 millions de dollars après avoir constaté que la société avait induit les utilisateurs en erreur quant à la sécurité de ses produits pour les jeunes utilisateurs et qu'elle avait permis l'exploitation sexuelle d'enfants sur ses plateformes.

Les actions de Meta ont chuté de près de 3 % jeudi pour atteindre leur niveau le plus bas depuis mai 2025, tandis que celles d'Alphabet ont perdu environ 1,5 %.

Les verdicts ont percé un bouclier juridique que les plaignants poursuivant les entreprises technologiques ont longtemps eu du mal à surmonter: l'article 230 du Communications Decency Act, une loi fédérale de 1996 qui protège généralement les plateformes en ligne de toute responsabilité concernant les contenus générés par les utilisateurs. Dans les deux cas, les plaignants ont contourné cet obstacle en faisant valoir que les entreprises avaient porté préjudice aux jeunes utilisateurs en raison des décisions qu'elles avaient prises concernant la conception des plateformes plutôt que le contenu lui-même.

"Les tribunaux tentent de plus en plus de distinguer les plaintes relatives à la fonctionnalité ou au comportement de la plateforme des plaintes qui imposeraient simplement une responsabilité pour le discours d'un tiers", a déclaré Gregory Dickinson, professeur adjoint à l'University of Nebraska College of Law, qui étudie l'intersection de la technologie et du droit.

Meta et Google ont nié ces allégations, arguant qu'ils ont pris des mesures pour protéger les jeunes.

META ET GOOGLE REVENDIQUENT UN BOUCLIER DE RESPONSABILITÉ

Dans les deux cas, Meta a demandé au juge de rejeter l'action en justice, comme l'a fait Google dans l'affaire de Los Angeles, en affirmant que l'article 230 les protégeait de toute responsabilité. Les juges ont rejeté cet argument, déclarant que les affaires pouvaient être portées en jugement.

Un porte-parole de Meta s'est refusé à tout commentaire, si ce n'est pour signaler que Meta a l'intention de faire appel dans les deux cas. Google a fait part de son intention de faire appel dans l'affaire de Los Angeles, mais n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Il est presque certain que ces appels porteront sur l'article 230 et qu'ils pourraient avoir de vastes répercussions. Meta, Google, Snap Inc., maison mère de Snapchat, et ByteDance, maison mère de TikTok, font face à des milliers de poursuites devant les tribunaux d'État et fédéraux, au motif que leurs choix de conception ont entraîné une crise de santé mentale chez les adolescents et les jeunes. Plus de 2 400 affaires ont été centralisées devant un juge unique au tribunal fédéral de Californie, tandis que des milliers d'affaires ont été regroupées au tribunal de l'État de Californie.

Les experts juridiques affirment que les tribunaux ont évolué vers une vision plus étroite du bouclier de responsabilité de l'article 230. Plusieurs juridictions inférieures ont jugé que les choix de conception des plateformes des entreprises n'étaient pas protégés par la loi, mais aucune cour d'appel ne s'est prononcée. Or, ce sont les cours d'appel, et non les juges de première instance, dont les décisions lient les autres tribunaux.

IMPLICATIONS AU-DELÀ DES MÉDIAS SOCIAUX

Selon les experts juridiques, une décision d'appel sur l'article 230 pourrait avoir des conséquences au-delà des médias sociaux, en donnant lieu à des poursuites contre d'autres plateformes en ligne qui hébergent des contenus utilisés par des enfants. Plus de 130 actions en justice sont en cours devant les tribunaux fédéraux contre Roblox Corporation, par exemple, accusant le populaire site de jeu de ne pas avoir protégé les utilisateurs contre l'exploitation sexuelle. Roblox nie ces allégations.

"Je pense que c'est l'internet qui est en procès, pas les médias sociaux", a déclaré Eric Goldman, codirecteur du High Tech Law Institute à la faculté de droit de l'université de Santa Clara. "Si les théories fonctionnent, elles seront déployées ailleurs."

Dans les deux cas, les appels seraient d'abord entendus par des cours d'appel au niveau de l'État. Mais ils pourraient ensuite être portés devant des juridictions supérieures.

La Cour suprême des États-Unis s'est montrée disposée à se prononcer potentiellement sur la portée de l'article 230. En 2023, la Cour a examiné un recours concernant YouTube, la plateforme de partage de vidéos de Google, mais a finalement évité de se prononcer sur les protections juridiques accordées aux entreprises de l'internet.

En 2024, la Haute Cour a refusé d'entendre un adolescent texan qui souhaitait relancer son action en justice accusant Snap, le propriétaire de Snapchat, de ne pas avoir protégé les utilisateurs mineurs de sa plateforme de médias sociaux contre les prédateurs sexuels. Deux juges conservateurs - Clarence Thomas et Neil Gorsuch - ont toutefois exprimé leur désaccord avec cette décision, mettant en garde contre d'autres retards dans le traitement de la question. "Les plateformes de médias sociaux ont de plus en plus utilisé l'article 230 comme une carte de sortie de prison gratuite", ont-ils écrit dans un avis dissident.

Meetali Jain, directrice du Tech Justice Law Project, qui intente des procès contre les entreprises technologiques, pense que la Cour suprême des États-Unis pourrait désormais être disposée à se prononcer sur la portée de l'article 230.

"Personnellement, je pense que la Cour suprême est même prête à se saisir d'une affaire comme celle-ci, d'une affaire appropriée", a déclaré Mme Jain."