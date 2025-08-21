 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les vents contraires du commerce de détail et le changement de direction pèsent sur la trajectoire de Target
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les investisseurs ont rejeté le choix de Target TGT.N de l'initié Michael Fiddelke en tant que directeur général mercredi, considérant que le vétéran de 20 ans de l'entreprise n'est pas susceptible de résoudre la myriade de problèmes du distributeur qui ont entraîné des années de sous-performance boursière

** La société a annoncé des ventes nettes de 25,21 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 24,93 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La note moyenne de 38 analystes est "hold"; le PT médian est de 104 $ - données compilées par LSEG

NOUVEAU CAPITAINE, MÊME TEMPÊTE

** Bernstein ("underperform", PT: 87 $) s'attend à une nouvelle baisse pour Target au second semestre, car l'inflation et la baisse des dépenses de consommation pèsent sur la demande, et les pertes de parts de marché et la pression sur les marges exercées par le commerce électronique pourraient également conduire à une révision à la baisse des prévisions

** Roth MKM ("neutre", PT: 90 $) estime que l'accent mis par le nouveau directeur général sur la croissance indique qu'il est prêt à investir davantage, à revoir les attentes en matière de bénéfices et à s'efforcer de combler les écarts de performance par rapport à ses pairs

** Nous pensons que Target doit augmenter considérablement ses dépenses, une mesure qui dilue les bénéfices et qu'elle n'a pas voulu prendre jusqu'à présent" - Roth MKM

** D.A.Davidson ("buy", PT: 115 $) voit quelques signes d'amélioration, qualifiant le trimestre de "moins pire", mais estime que l'impact a été largement compensé par le changement de directeur général annoncé

** TD Cowen ("hold", PT: 110 $) estime que TGT a le potentiel pour un succès futur, mais fait face à des défis tels que la lenteur des progrès, des gains moins importants (dans le denim, les vêtements de performance, et les vêtements pour femmes), et la concurrence croissante des plateformes de vente au détail comme Amazon AMZN.O et Walmart WMT.N .

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/08/2025 à 14:23:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

