Les vents contraires du commerce de détail et le changement de direction pèsent sur la trajectoire de Target

21 août - ** Les investisseurs ont rejeté le choix de Target TGT.N de l'initié Michael Fiddelke en tant que directeur général mercredi, considérant que le vétéran de 20 ans de l'entreprise n'est pas susceptible de résoudre la myriade de problèmes du distributeur qui ont entraîné des années de sous-performance boursière

** La société a annoncé des ventes nettes de 25,21 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 24,93 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La note moyenne de 38 analystes est "hold"; le PT médian est de 104 $ - données compilées par LSEG

NOUVEAU CAPITAINE, MÊME TEMPÊTE

** Bernstein ("underperform", PT: 87 $) s'attend à une nouvelle baisse pour Target au second semestre, car l'inflation et la baisse des dépenses de consommation pèsent sur la demande, et les pertes de parts de marché et la pression sur les marges exercées par le commerce électronique pourraient également conduire à une révision à la baisse des prévisions

** Roth MKM ("neutre", PT: 90 $) estime que l'accent mis par le nouveau directeur général sur la croissance indique qu'il est prêt à investir davantage, à revoir les attentes en matière de bénéfices et à s'efforcer de combler les écarts de performance par rapport à ses pairs

** Nous pensons que Target doit augmenter considérablement ses dépenses, une mesure qui dilue les bénéfices et qu'elle n'a pas voulu prendre jusqu'à présent" - Roth MKM

** D.A.Davidson ("buy", PT: 115 $) voit quelques signes d'amélioration, qualifiant le trimestre de "moins pire", mais estime que l'impact a été largement compensé par le changement de directeur général annoncé

** TD Cowen ("hold", PT: 110 $) estime que TGT a le potentiel pour un succès futur, mais fait face à des défis tels que la lenteur des progrès, des gains moins importants (dans le denim, les vêtements de performance, et les vêtements pour femmes), et la concurrence croissante des plateformes de vente au détail comme Amazon AMZN.O et Walmart WMT.N .