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Les ventes trimestrielles de l'entreprise d'emballage Amcor bondissent grâce à l'acquisition de Berry Global
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action, avec des commentaires tirés de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre) par Krisha Bhatt

Le fabricant d'emballages Amcor 4850.F

AMCR.N a annoncé mercredi une hausse de 77% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, presque entièrement due à l'acquisition de Berry Global, ce qui a fait grimper ses actions cotées aux États-Unis d'environ 7% en début de séance.

En avril 2025, Amcor a finalisé l'acquisition de Berry Global pour 8,43 milliards de dollars , créant ainsi un géant de l'emballage pour les produits de consommation et de santé à un moment où la demande en matériaux d'emballage est modérée.

* La société, qui fournit des emballages à des géants des biens de consommation tels que PepsiCo PEP.O et Procter & Gamble PG.N , a déclaré que son chiffre d'affaires était passé de 3,33 milliards de dollars il y a un an à 5,91 milliards de dollars.

* Amcor a annoncé un bénéfice ajusté de 96 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre 90 cents par action pour la même période de l'année précédente.

* “Nous ne pensons pas que le conflit au Moyen-Orient aura un impact significatif sur nos résultats du quatrième trimestre”, a déclaré le directeur général Peter Konieczny lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

* La société est très peu exposée au Moyen-Orient, puisqu’elle s’y approvisionne pour moins de 5% de sa résine, ce qui limite tout risque de perturbation, a ajouté M. Konieczny.

* Amcor a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les ramenant à une fourchette de 3,98 à 4,03 dollars par action, contre une prévision antérieure de 4,00 à 4,15 dollars, invoquant des mesures d'atténuation liées au conflit au Moyen-Orient.

* Elle a également revu à la baisse ses prévisions de flux de trésorerie disponible annuel, les ramenant à une fourchette de 1,5 à 1,6 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,8 à 1,9 milliard de dollars.

* Elle prévoit des dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 comprises entre 800 et 900 millions de dollars

* À partir de 2027, la société prévoit d'entamer la migration et la consolidation de certaines fonctions corporate vers un nouveau siège social américain à Miami, en Floride.

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