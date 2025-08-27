Les ventes sous-jacentes de JD Sports chutent au deuxième trimestre en raison de la faiblesse du Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JD Sports Fashion JD.L a annoncé une baisse plus importante des ventes sous-jacentes pour son deuxième trimestre, reflétant la faiblesse du Royaume-Uni, bien qu'il y ait des signes de stabilisation sur son marché clé des États-Unis après une forte baisse au cours du trimestre précédent.

Le groupe, qui réalise près de 40 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis par le biais de ses magasins JD Sports, Hibbett, DTLR et Shoe Palace, a déclaré que les ventes à périmètre constant pour son deuxième trimestre au 2 août ont chuté de 3,0 %, après avoir baissé de 2,0 % au premier trimestre .