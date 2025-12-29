 Aller au contenu principal
Les ventes mondiales du groupe Toyota ont reculé de 1,9% en novembre
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 10:31

Après dix mois consécutifs de hausse, les ventes et la production du groupe Toyota sont en berne en novembre.

Le groupe Toyota indique avoir vendu un total de 965 919 véhicules en novembre, un chiffre en repli de 1,9% par rapport à novembre 2024. Il s'agit de la première baisse annuelle des ventes depuis 11 mois.

Dans le détail, les ventes de la marque Toyota (incluant Lexus) ont reculé de 2,2% sur un an, à 900 011 véhicules, tandis que celles de Daihatsu ont progressé de 8,3%, à 57 271 véhicules. Enfin, les ventes de Hino se replient de 20,8%, à 8 637 véhicules.

Sur le volet de la production, le groupe annonce avoir produit un total de 934 001 véhicules au cours du mois de novembre, en baisse de 3,4%. Il s'agit, là aussi, de la première baisse en comparaison annuelle depuis 11 mois.

Dans le détail, la production de la marque Toyota a reculé de 5,5%, à 821 723 véhicules. Hino voit sa production se replier de 24,8%, à 9 028 unités, tandis que celle de Daihatsu progresse de 20,5%, à 103 250 véhicules.

