Les ventes mondiales du groupe Toyota ont reculé de 1,9% en novembre
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 10:31
Le groupe Toyota indique avoir vendu un total de 965 919 véhicules en novembre, un chiffre en repli de 1,9% par rapport à novembre 2024. Il s'agit de la première baisse annuelle des ventes depuis 11 mois.
Dans le détail, les ventes de la marque Toyota (incluant Lexus) ont reculé de 2,2% sur un an, à 900 011 véhicules, tandis que celles de Daihatsu ont progressé de 8,3%, à 57 271 véhicules. Enfin, les ventes de Hino se replient de 20,8%, à 8 637 véhicules.
Sur le volet de la production, le groupe annonce avoir produit un total de 934 001 véhicules au cours du mois de novembre, en baisse de 3,4%. Il s'agit, là aussi, de la première baisse en comparaison annuelle depuis 11 mois.
Dans le détail, la production de la marque Toyota a reculé de 5,5%, à 821 723 véhicules. Hino voit sa production se replier de 24,8%, à 9 028 unités, tandis que celle de Daihatsu progresse de 20,5%, à 103 250 véhicules.
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontre lundi son allié Donald Trump en Floride pour des discussions centrées sur l'avenir de la trêve à Gaza, au moment où le passage à sa deuxième phase semble dans l'impasse. Nucléaire iranien, Syrie, désarmement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer