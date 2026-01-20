 Aller au contenu principal
Les ventes mondiales de Renault surperforment le marché en 2025
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 08:18

Renault Group annonce avoir vendu 2 336 807 véhicules dans le monde en 2025, soit une progression de 3,2% dans un marché en hausse de 1,6%, ses trois marques complémentaires enregistrant toutes une croissance supérieure à celle du marché.


Ainsi la marque Renault a vu ses ventes croitre de 3,2% à 1 628 030 véhicules, tandis que celles de Dacia ont augmenté de 3,1% à 697 408 véhicules et que celles d'Alpine ont plus que doublé ( 139,2%) pour atteindre 10 970 immatriculations.

Le constructeur automobile au losange ajoute que ses ventes de véhicules particuliers ont augmenté de 10%, une solide performance qui "repose sur l'approche duale de la marque en matière d'électrification" en Europe.

"Les résultats commerciaux du groupe reflètent l'alignement entre notre plan produit axé sur la valeur, notre politique commerciale rigoureuse et notre stratégie cohérente", commente Fabrice Cambolive, chief growth officer de Renault Group.

Ce dernier souligne aussi que la performance à l'international est venue compléter la croissance en Europe, grâce à une forte croissance sur ses marchés clés que sont l'Amérique latine ( 11,3%), la Corée du Sud ( 55,9%) et le Maroc ( 44,8%).

Par ailleurs, d'après L'Usine Nouvelle, Renault se préparerait à produire des drones militaires sur ses sites du Mans et de Cléon, projet qui "pourrait ouvrir la voie à un marché d'environ un milliard d'euros sur 10 ans avec la DGA", à en croire le média.

Valeurs associées

RENAULT
31,870 EUR Euronext Paris +2,31%
