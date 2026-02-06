Les ventes mondiales de puces devraient atteindre $1.000 mds en 2026-association

par Stephen Nellis

L'Association de l'industrie des semiconducteurs a déclaré vendredi que les ventes mondiales de puces ont progressé de 25,6% en 2025 et qu'elles devraient atteindre les 1.000 milliards de dollars (847,74 milliards d'euros) en 2026.

L'organisme professionnel, qui représente la plupart des fabricants de semiconducteurs américains, a annoncé que les ventes ont atteint 791,7 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 25,6% par rapport à l'année précédente.

Cette forte croissance devrait se poursuivre cette année, les grandes entreprises technologiques du monde entier investissant des centaines de milliards de dollars dans la construction de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle (IA).

Le segment des puces informatiques avancées fabriquées par Nvidia, Advanced Micro Devices et Intel a été le plus dynamique et le plus important en termes de croissance. Les ventes de ces produits ont progressé de 39,9%, atteignant 301,9 milliards de dollars en 2025.

La deuxième catégorie la plus importante a été celle des puces mémoire, dont les prix s'envolent en raison d'une pénurie induite par l'IA. Les ventes de puces mémoire ont progressé de 34,8% pour atteindre 223,1 milliards de dollars.

L'essor de l'IA s'est toutefois étendu à presque tous les secteurs de l'industrie des semiconducteurs. John Neuffer, président et directeur général de l'association professionnelle basée à Washington, a déclaré que les dirigeants de nombreuses petites entreprises s'étaient montrés optimistes pour 2026 lors de sa récente visite dans la Silicon Valley.

"Le refrain que je n'ai cessé d'entendre c'était que 'Personne ne sait ce qu'il adviendra de l'IA dans un an, mais mes carnets de commandes sont pleins à craquer'", a déclaré John Neuffer à Reuters. "Au moins pour l'année prochaine, nous sommes sur une trajectoire très, très solide", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Stephen Nellis à San Francisco ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)