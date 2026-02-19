Les ventes et les bénéfices de Pernod Ricard chutent en raison de la baisse de la demande sur les principaux marchés

L'industrie de l'alcool subit un déclin pluriannuel

Les fluctuations monétaires et l'inflation des coûts aggravent le déclin sur les cinq marchés prioritaires de Pernod

Le directeur général maintient que l'entreprise peut répondre à ses ambitions de croissance

Le directeur général affirme qu'il n'est pas prévu de coter l'activité en Inde

Les actions se négocient en légère hausse en raison de la faiblesse des attentes

Pernod Ricard PERP.PA a annoncé jeudi une baisse de ses ventes sur ses cinq marchés prioritaires au cours du premier semestre de son exercice fiscal. Les bénéfices du groupe ont chuté en raison des fluctuations des taux de change et de la hausse des coûts, qui ont aggravé les difficultés rencontrées par ses activités aux Etats-Unis et en Chine. La performance du premier semestre de la société française de spiritueux a toutefois été largement conforme aux attentes et a montré une amélioration au deuxième trimestre grâce à l'amélioration de marchés comme l'Inde et les ventes mondiales de produits hors taxes. Pernod prévoit de meilleurs résultats pour le secondsemestre.

Le fabricant du cognac Martell et de la vodka Absolut a réaffirmé ses prévisions de croissance des ventes entre 3 % et 6 % entre 2027 et 2029, malgré un effondrement de la demande dans l'ensemble du secteur.

Le directeur général Alexandre Ricard a déclaré que Pernod pouvait atteindre cette fourchette même si les États-Unis et la Chine, où les ventes ont chuté en raison de la pression sur les portefeuilles des consommateurs américains, du déstockage et de la morosité de l'économie chinoise, enregistraient une croissance inférieure à 3 %.

"Au-delà des Etats-Unis et de la Chine, il y a le reste du monde", a-t-il déclaré à Reuters par téléphone. L'action de la société était en hausse de 0,32% à 0931 GMT, après avoir chuté de plus de 22% au cours des 12 derniers mois.

DES PACKS PLUS PETITS, DES STOCKS PLUS BAS

Les sociétés de spiritueux sont aux prises avec un effondrement des ventes qui dure depuis plusieurs années et qui a entraîné la chute des valorisations, le départ des directeurs généraux et la vente d'actifs et la réduction des coûts.

Pernod a lancé un plan de restructuration visant à économiser 1 milliard d'euros (1,18 milliard de dollars) entre 2026 et 2029, ce qui a inclus des suppressions d'emplois au cours du premier semestre. Ricard a déclaré à Reuters qu'il n'y avait aucun projet de lancement d'une offre publique initiale pour ses activités en Inde, après que les médias aient rapporté mercredi qu'il étudiait la possibilité d'une cotation.

La société prend d'autres mesures pour protéger ses bénéfices et stimuler les ventes, notamment en réduisant ses stocks de produits finis et en augmentant les lancements visant à rendre les produits plus abordables, tels que des emballages de plus petite taille.

Le bénéfice d'exploitation organique de Pernod a chuté de 7,5 %, dépassant légèrement les prévisions, mais cette baisse s'est accentuée pour atteindre 18,7 % en données publiées lorsque des facteurs tels que les taux de change ont été pris en compte. Chris Beckett, analyste chez Quilter Cheviot, un investisseur de Pernod, a déclaré que même cette performance "étonnamment négative" n'a pas entraîné une baisse du prix de l'action en raison de la faiblesse des attentes pour le secteur.

"Cela en dit long sur la situation dans laquelle nous nous trouvons", a-t-il déclaré.

(1 $ = 0,8579 euros)