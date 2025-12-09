Les ventes et les bénéfices de Home Depot pour l'exercice 2026 sont inférieurs aux estimations, en raison de la faiblesse des dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Home Depot prévoit une croissance des ventes à magasins comparables comprise entre 0 et 2 % pour l'exercice 2026

*

La demande de logements aux États-Unis est affectée par le chômage et les prix élevés des logements

*

La pression sur les dépenses de consommation persistera en 2026, selon le directeur financier

(Ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 3) par Savyata Mishra

La chaîne de magasins de bricolage Home Depot HD.N a prévu mardi une croissance des ventes comparables et un bénéfice inférieurs aux estimations des analystes pour l'exercice 2026, la demande de projets de bricolage et d'articles à prix élevé se refroidissant.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges de l'après-midi, alors que le distributeur a présenté ses objectifs financiers lors de sa première journée des investisseurs en plus de deux ans.

Les clients de Home Depot ont ressenti un certain niveau d'incertitude, qui devrait persister l'année prochaine car "nous n'avons pas encore vu de catalyseur ou d'inflexion dans l'activité immobilière", a déclaré le directeur financier Richard McPhail lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

La demande de logements aux États-Unis a été fluctuante en raison de la hausse du chômage et des prix élevés des logements. Entre-temps, l'assouplissement des taux d'intérêt et des taux hypothécaires aux États-Unis n'a pas réussi à favoriser la reprise , la société prévoyant une baisse plus importante de ses bénéfices pour l'exercice 2025 dans ses derniers résultats trimestriels.

Les détaillants tels que Home Depot et Lowe's LOW.N sont sous pression car les Américains réduisent leurs dépenses pour des rénovations coûteuses et des projets importants en raison des coûts d'emprunt plus élevés.

Home Depot s'attend à ce que les ventes de magasins comparables pour l'exercice 2026 progressent dans une fourchette de stagnation à 2%, inférieure à la moyenne des attentes des analystes de 2,34%, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action ajusté stable à 4 % plus élevé. Les analystes avaient estimé que le bénéfice par action de la société augmenterait de 5,6 %.

"Nous pensons que les pressions qui s'exercent sur le marché de l'immobilier vont se corriger et permettre au marché de l'amélioration de l'habitat de croître plus rapidement que l'économie en général", a déclaré M. McPhail dans un communiqué publié plus tôt dans la journée.

Les analystes de TD Cowen considèrent cette prévision comme "un point de départ raisonnable" qui pourrait préparer le terrain pour une reprise une fois que l'élan dans le secteur du logement et des grands projets commencera à se renforcer.

L'action de la société a perdu environ 10 % de sa valeur cette année, contre une hausse de 16 % de l'indice S&P 500

.SPX .