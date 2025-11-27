Les ventes en ligne pour Thanksgiving aux États-Unis devraient augmenter de 6 %, selon les données de Salesforce

Les ventes en ligne aux Etats-Unis pour la fête de Thanksgiving devraient augmenter de 6% par rapport à l'année dernière pour atteindre 8,6 milliards de dollars, selon les données de Salesforce jeudi, suggérant que les acheteurs ont profité des rabais importants offerts par les détaillants pour faire des folies dans un contexte d'incertitude macroéconomique induite par les tarifs douaniers.

A 14 heures ET (1900 GMT), les dépenses de Thanksgiving aux Etats-Unis ont augmenté de 5,8% par rapport à la même période l'année dernière, atteignant 2,6 milliards de dollars, selon les données.

Thanksgiving et le lendemain, le Black Friday, marquent le début de la saison des achats de Noël, une période critique qui représente généralement un tiers des ventes et des bénéfices annuels des détaillants américains.

Cette année, le coup d'envoi est donné dans un contexte d'incertitude économique et de volatilité accrue due aux droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les produits importés, qui ont entraîné une hausse des coûts pour les détaillants et les consommateurs.

Les derniers résultats des détaillants américains ont montré que les consommateurs sont prêts à acheter des cadeaux, des appareils électroniques, des vêtements et d'autres articles avec de bonnes remises, malgré la faiblesse du moral des consommateurs en général.

Les dépenses mondiales ont atteint 13,1 milliards de dollars jusqu'à présent pour Thanksgiving, et les ventes numériques devraient atteindre 36 milliards de dollars au niveau mondial d'ici la fin de la journée de jeudi, selon les données de Salesforce.

Le vendredi noir, qui est le jour le plus important de l'année pour les achats en ligne, devrait générer 78 milliards de dollars de ventes en ligne dans le monde et 18 milliards de dollars aux États-Unis, selon Salesforce, un éditeur de logiciels basés sur le cloud.

En début de semaine, le distributeur de produits électroniques Best Buy BBY.N a déclaré que ses ordinateurs, ses portables et ses smartphones à prix réduit étaient très demandés par les acheteurs pour les fêtes, tandis que les détaillants de vêtements Gap GAP.N et Abercrombie & Fitch ANF.N semblaient également optimistes.

Plusieurs prévisions de ventes pour les fêtes de fin d'année prévoyaient que la saison des fêtes de cette année serait modérée , les données de Mastercard suggérant que les ventes seraient stimulées par les promotions, les consommateurs cherchant à en avoir pour leur argent.

En septembre, Salesforce prévoyait que la croissance des ventes en ligne aux États-Unis pendant les fêtes de fin d'année 2025 ralentirait par rapport à l'année dernière, les dépenses en ligne entre le 1er novembre et le 31 décembre devant augmenter de 2,1 % pour atteindre 288 milliards de dollars , contre une augmentation de 4 % pour atteindre 282 milliards de dollars au cours de la même période l'année dernière.