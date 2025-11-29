Les ventes en ligne du Black Friday aux États-Unis ont atteint 8,6 milliards de dollars, selon Adobe Analytics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les consommateurs américains ont dépensé 8,6 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday, selon un rapport d'Adobe Analytics, alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les ordinateurs portables et les téléphones au lieu de braver le mauvais temps pour faire des bonnes affaires pendant le week-end de shopping des fêtes.

Les dépenses en ligne ont augmenté de 9,4 % jusqu'à 18h30 ET (1130 GMT) lors du Black Friday par rapport à l'année dernière, selon la branche "data and insights" d'Adobe Inc. qui vérifie les transactions de commerce électronique, couvrant plus d'un trillion de visites sur les sites de vente au détail américains.

On s'attendait à ce que les consommateurs affluent dans les magasins, mais la chasse aux bonnes affaires a été modérée dans la matinée qui a suivi Thanksgiving, car les acheteurs craignent de trop dépenser dans un contexte d'inflation persistante, d'incertitude liée à la politique commerciale et de faiblesse du marché du travail.

Toutefois, la société de données prévoit que les consommateurs dépenseront entre 11,7 et 11,9 milliards de dollars vendredi, après un décompte final, et a déclaré qu'elle établirait un nouveau record pour les ventes en ligne lors du Black Friday.

Elle prévoit que les consommateurs dépenseront 5,5 milliards de dollars le samedi, ce qui représente une croissance de 3,8 % par rapport à l'année dernière, et 5,9 milliards de dollars le dimanche, soit une hausse de 5,4 %, les remises restant élevées.

Selon les prévisions d'Adobe, le Cyber Monday devrait à nouveau être la plus grande journée d'achat en ligne de la saison, avec 14,2 milliards de dollars dedépenses, soit une hausse de 6,3 % par rapport à l'année dernière.

Adobe, qui prévoyait auparavant que les ventes en ligne du Black Friday augmenteraient de 8,3 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars, a déclaré le mois dernier qu'elle s'attendait à ce que les ventes en ligne des fêtes de fin d'année aux États-Unis augmentent à un rythme plus lent cette année.