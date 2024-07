Les ventes du nouveau Casino (Monoprix, Franprix) en recul de près de 6% au 1S, à 4,2 milliards d'euros

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les ventes du distributeur Casino (Monoprix, Franprix, Vival, Spar, Petit Casino, CDiscount) ont reculé de près de 6% au premier semestre 2024 à 4,2 milliards d'euros, tandis que l'entreprise a annoncé mardi un petit bénéfice de 39 millions d'euros, en raison principalement de la sortie du bilan de ses anciennes dettes.

Le directeur général Philippe Palazzi a évoqué lors d'un point téléphonique avec des agences de presse mardi des "résultats financiers dégradés" en raison d'un "héritage pénalisant" dans le contexte de "la restructuration du groupe". Un an plus tôt, Casino, en pleine restructuration d'un endettement devenu insupportable, avait perdu plus de 2,2 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année.

Cette année, le distributeur qui comptait encore 200.000 salariés dans le monde fin 2022 contre moins de 30.000 aujourd'hui, a basculé dans le vert, mais en raison de la comptabilisation dans ses résultats, à hauteur de près de 3,5 milliards d'euros, de la "sortie du bilan des anciennes dettes" qui ont été restructurées avec l'assentiment du tribunal de commerce début 2024, a précisé la directrice financière Angélique Cristofari lors de ce point presse.

Dans le détail, le recul des ventes est moins marqué pour Monoprix (-1,6%) que pour Franprix (-6,3%) ou les autres marques de proximité telles que Vival ou Spar (-5,1%).

Les ventes du e-commerçant CDiscount ont reculé de plus de 20%, du fait d'un changement de stratégie vers un modèle de place de marché numérique, dans laquelle seule la commission prélevée lors d'une vente réalisée par un vendeur tiers est comptabilisée dans le chiffre d'affaires.

Philippe Palazzi a indiqué qu'une "rationalisation du parc de magasins" avait été lancée pour améliorer la "performance économique", ce qui passera par la "fermeture de points de vente non rentables", le passage en franchise de certains magasins exploités par le groupe, mais aussi "l'ouverture de nouveaux points de vente à fort potentiel".

"Entre le 31 mars et fin juin", le parc de magasins s'est réduit de 91 unités à 7.777 magasins, une fois pris en compte les ouvertures, les fermetures et les transferts, a-t-il précisé.

La direction prévoit de dévoiler son "plan de création de valeur économique et sociétale" pour Casino après la publication de ses résultats du troisième trimestre, à l'automne.