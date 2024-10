Les ventes décevantes de LVMH pèsent sur le secteur du luxe

(AOF) - A l'ouverture des marchés, LVMH (-6,28% à 586,10 euros) affiche la plus forte baisse du CAC 40 au lendemain de la publication d’un chiffre d'affaires 9 mois décevant. Le groupe entraine dans son sillage les autres valeurs du luxe à la baisse : Kering (-4,47%), Hermès (-2,59%), L'Oréal (-3,77%). Sur cette période, ses ventes s'élèvent à 60,8 milliards d’euros, stables en organique, malgré le contexte actuel et une base de comparaison élevée après les années de croissance exceptionnelle post-Covid.

En données publiées, les ventes reculent de 2% sur 9 mois.

L'Europe et les Etats-Unis sont en légère croissance à devises et périmètre comparables. Le Japon poursuit une progression à deux chiffres de ses ventes. Le reste de l'Asie reflète notamment la forte croissance des dépenses de la clientèle chinoise en Europe et au Japon.

De plus, les ventes de LVMH ont reculé de 3 % en données organiques au troisième trimestre alors qu'une progression de 0,2% était anticipée par le consensus.

"Au troisième trimestre, la légère décroissance des ventes est liée pour l'essentiel à une croissance moindre observée au Japon, essentiellement à cause de la hausse du yen", indique LVMH.