 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 216,58
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les ventes de Wayfair dépassent les estimations et atteignent leur plus haut niveau depuis 3 ans et demi
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de Wayfair W.N bondissent de 22,4 % à 105,78 $, au plus haut depuis avril 2022

** Le chiffre d'affaires de 3,12 milliards de dollars du distributeur de meubles en ligne au troisième trimestre dépasse l'estimation des analystes de 3,02 milliards de dollars, selon les données de LSEG, les commandes livrées ayant augmenté de 5%

** "L'interface utilisateur simple de Wayfair et sa maîtrise du marketing l'ont positionnée comme un leader de la catégorie, comme en témoignent les gains de parts de marché qu'elle continue de s'approprier", déclare Jaime M. Katz, analyste chez Morningstar.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de près de 95 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

WAYFAIR RG-A
105,674 USD NYSE +22,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank