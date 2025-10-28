Les ventes de Wayfair dépassent les estimations et atteignent leur plus haut niveau depuis 3 ans et demi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de Wayfair W.N bondissent de 22,4 % à 105,78 $, au plus haut depuis avril 2022

** Le chiffre d'affaires de 3,12 milliards de dollars du distributeur de meubles en ligne au troisième trimestre dépasse l'estimation des analystes de 3,02 milliards de dollars, selon les données de LSEG, les commandes livrées ayant augmenté de 5%

** "L'interface utilisateur simple de Wayfair et sa maîtrise du marketing l'ont positionnée comme un leader de la catégorie, comme en témoignent les gains de parts de marché qu'elle continue de s'approprier", déclare Jaime M. Katz, analyste chez Morningstar.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de près de 95 % depuis le début de l'année