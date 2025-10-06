Les ventes de voitures Tesla en Allemagne ont chuté de 9,4 % en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le volume des ventes de Tesla TSLA.O en Allemagne a diminué de 9,4% en septembre, a déclaré lundi l'agence allemande du trafic routier KBA, bien que les ventes globales de véhicules électriques à batterie aient augmenté de 31,9% d'une année sur l'autre.

KBA a déclaré que Tesla a vendu 3 404 voitures en Allemagne en septembre.

Le nombre de Teslas vendues entre janvier et septembre a chuté de 50,3 % à 14 845 unités par rapport à la même période l'année dernière.

En revanche, le nombre total de véhicules électriques nouvellement immatriculés a augmenté de 31,9 % en septembre pour atteindre 45 495 unités , a ajouté la KBA.