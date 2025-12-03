Les ventes de voitures Tesla en Allemagne ont chuté d'un cinquième en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte de l'article principal, ajout des ventes de BYD au paragraphe 3, informations sur Tesla au paragraphe 5)

Le nombre de voitures nouvellement immatriculées du constructeur chinois de véhicules électriques BYD 002594.SZ a dépassé celui de Tesla TSLA.O en novembre, a déclaré mercredi l'agence allemande de la circulation routière KBA.

KBA a déclaré que Tesla a vendu 1 763 voitures en Allemagne en novembre, soit 20,2% de moins qu'il y a un an. Le nombre de Teslas vendues sur la période janvier-novembre a chuté de 48,4 % à 17 358 unités, par rapport à la même période de l'année dernière. En revanche, le volume des ventes du constructeur chinois de véhicules électriques BYD 002594.SZ a été multiplié par plus de neuf en novembre, en glissement annuel, pour atteindre 4 026 unités, soit 19 197 unités depuis le début de l'année.

Le nombre total de véhicules électriques nouvellement immatriculés a augmenté de 58,5 % en novembre pour atteindre 55 741 unités, a ajouté KBA. Les immatriculations de Tesla dans plusieurs marchés européens clés ont chuté de en novembre par rapport à l'année précédente, alors que le fabricant américain de véhicules électriques s'efforce d'endiguer les pertes de parts de marché malgré le lancement de nouvelles versions de son modèle Y le plus vendu.